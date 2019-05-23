روسيا: تظاهرات شعبية تمنع بناء كاتدرائية مكان حديقة عامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن حاكم منطقة الأورال الروسية، أنه سيتم إلغاء خطة لبناء كاتدرائية أرثوذكسية روسية في حديقة عامة، بعد الاحتجاجات التي أثارت اهتماما واسعًا في جميع أنحاء البلاد.

وتم تنظيم مظاهرات غير مرخصة، في مدينة ييكاترينبرغ في جبال الأورال، لعدة أيام متتالية، في عرض نادر للتحدي في روسيا، حيث أدت القوانين القاسية الخاصة بالتجمعات غير المرخصة إلى تثبيط الكثيرين عن الانضمام إليها.

وكان قد طالب الرئيس، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي إلى التوصل إلى حل وسط، واقترح إجراء استفتاء شعبي على المشروع.

وكشف استطلاع للرأي أجرته شركة "فتسيوم" أن الأغلبية تعارض عملية البناء، وعندها أعلن حاكم المنطقة يفغيني كويفاشيف على "إنستغرام"، مساء أمس الأربعاء، أنه سيتم اختيار موقع مختلف للكاتدرائية.