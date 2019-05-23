اليابان: تطبيق جديد لردع المتحرشين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طورت الشرطة اليابانية تطبيقًا على الهواتف الذكية، تقوم النساء بتحميله على هواتفهن بشكل واسع، في محاولة لحماية أنفسهن من المتحسسين الذين يتحرشون بهن في القطارات المزدحمة خلال ساعات الاكتظاظ.
ويطلق على التطبيق اسم "شرطة ديجي"، وأصدرته في البداية شرطة طوكيو منذ ثلاث سنوات، لكن الخاصية التي تخيف المتحرشين أضيفت إليه فقط منذ بضعة أشهر. ومنذ ذلك الحين، يتم تحميل التطبيق مئات الآلاف من المرات، وهو رقم غير معتاد بالنسبة لتطبيق هواتف من تطوير الحكومة.
وتواجه النساء عادة في القطارات والأماكن العامة المزدحمة في اليابان تحرشا جنسيا، لكنهن يخشين طلب المساعدة.
ويمكن للضحية من خلال التطبيق الضغط على أيقونة "ردع المتحرش"، التي تصدر رسالة تقول "هناك متحرش هنا. النجدة من فضلكم"، وبضغطة أخرى، تتحول الرسالة إلى الأحمر ويصدر صوت يكرر "من فضلك، توقف".
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