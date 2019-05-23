إصابتان في حادثي عمل باللد ويفنه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في حادثي عمل في بلدتي اللد ويفنه، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي، وسط البلاد، أنه "تلقى مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة 'أيالون' بلاغا حول سقوط عامل عن ارتفاع في ورشة بناء في اللد، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب (25 عامًا) والذي وصفت جراحه بالمتوسطة مع إصابات في القسم العلوي من جسمه وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى أساف هروفيه".

كما أفاد المركز الطبي أن عاملا (30 عاما) أصيب هو الآخر بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بشارع "جابوتنسكي" في يفنه، وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب ونقله إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها مكتب الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ومن الجدير ذكره أن 4 عمال لقوا مصارعهم في انهيار رافعة في ورشة بناء بمدينة يفنه، يوم الأحد الماضي.

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وبلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 24 عاملا، منهم 15 ضحية عملوا في ورشات بناء، وأصيب عشرات العمال بجروح خطيرة في حوادث العمل، أما في العام 2018 فقد لقي 38 عاملا مصارعهم في فرع البناء لوحده بالإضافة لثلاثة عابري سبيل لقوا مصارعهم بسبب سقوط أجسام ثقيلة عليهم من ورشات بناء، وفي العام 2017 لقي 35 عاملا مصارعهم في فرع البناء.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.