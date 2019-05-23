"أوراق قطر" يفضح مخططات الحمدين لاجتياح شمال فرنسا

كشف الصحفيان جورج مالبرونو وكريستيان شينو مخططات الدوحة الخبيثة لاختراق شمال فرنسا من خلال تمويل المنظمات والمراكز المشبوهة والمتطرفة ولتصعيد ونشر الفكر الظلامي.

يشير الكاتبان إلى أنهما يمتلكان وثائق تثبت أن قطر الخيرية مولت مركز (فيل ناف داسك) الإسلامي في الشمال الفرنسي ومدرسة ابن رشد الثانوية وهي أول هيئة إسلامية خاضعة لقانون الجمعيات في فرنسا في العام 2003. وقد وصلت المساعدات القطرية في هذه المنطقة إلى 4.6 مليون يورو، علماً بأن هذا التمويل ليس محض صدفة بل موّلت كوادر مهمة أمثال عمار الأصفر ( إخواني سابق ) وحسن أغويسيان الواعظ المشهور في مساجد فرنسا مثل نانت وميلوز وغيرها من المساجد المرتبطة بحركة الإخوان.

ويقول ميشيل سوسان المستشار التربوي لمدرسة ابن رشد الثانوية: من خلال استثمار الأموال في ليل، عرضت قطر بشكل قاطع شراء المدرسة وتأجيرها لنا. ويضيف سوسان: «لقد كان استثمارًا للقطريين، على غرار نادي باري - سان - جرمان».

ووفقًا للكاتبين فإنه إذا كان بعض النواب الفرنسيين قد طالبوا في عام 2011 بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول مدرسة ابن رشد الثانوية، فإن هذه اللجنة لم تر النور حتى هذا اليوم مما يشير حسب رأيهما إلى العلاقات القوية للقائمين على المدرسة التي تربطهما بكواليس السياسة الفرنسية سواء لدى أحزاب اليمين أو اليسار.