شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 80 حوثياً وأسر 35 آخرين في الضالع والان مع التفاصيل
واصل الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية تقدمه العسكري الكبير في محافظة الضالع جنوب البلاد، وسط انهيار واسع لميليشيا الحوثي الانقلابية.
وذكر موقع "سبتمبر نت" الإخباري أمس الأربعاء، أن الجيش استعاد السيطرة على قرى حمر السادة، ودار السقمة، وحمر القوز، وحمر المشاكلة، وحمر الهديلة، وحمر السيلة، وقردح، والحبيل، والابحور، ومواقع وعل الصغير، ووعل الكبير، والقرنعة شمالي مديرية قعطبة.
وحررت قوات الجيش مواقع صامح، والدوير غربي منطقة مريس، وفتحت خط نقيل الشيم، الرابط بين منطقة مريس وقعطبة، وتمكن الجيش من أسر 35 حوثياً بينهم قناص، إضافةً إلى مصرع 80 آخرين، وجرح العشرات في المواجهات العنيفة بين الجانبين.
ويأتي هذا التقدم الكبير بعد إعلان قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، عملية واسعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع جنوب البلاد، من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 80 حوثياً وأسر 35 آخرين في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.