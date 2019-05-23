شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفضح سر منظومة دفاعية إيرانية وتورط طهرانرفي دعم الحوثي والان مع التفاصيل

نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو يظهر أحد منظومات الدفاع التي تفاخرت إيران بصنعها محليا ضمن الحملة الدعائية التي تقوم بها لصناعاتها العسكرية الداخلية، لافتة إلى أن هذه المنظومة تعود لحقبة الستينيات.

وقال الفريق في مقطع الفيديو: "#شاهد أعلن النظام الإيراني أنه تمكن من ’صناعة منظومة دفاعية محلية الصنع‘ لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة. وبنظرة فاحصة يتضح أن تلك ليست إلا منظومة ’سكاري غارد Sky Guard‘ التي تنتجها شركة ’اورليكون Oerlikon‘ النمساوية، وأن تلك التقنية تعود الى حقبة الستينيات!".

Advertisements

وفي تغريدة سابقة نشر فريق التواصل بتاريخ الـ20 من الشهر الجاري، مقطع فيديو يظهر مخابئ تحت الأرض تستخدمها جماعة الحوثي في اليمن لإخفاء صواريخها الإيرانية الصنع مثل "بدر".

وقال الفريق في مقطع الفيديو حينها: "أكد السفير جوناثان كوهين، في جلسة مجلس الأمن حول اليمن، أنه لا يمكن تجاهل حقيقة إنه منذ أن بدأت الحرب، ومنذ أن فرض المجلس حظرا على توريد السلاح، فان الحوثيين استخدموا أسلحة أكثر تقدما لتهديد جيران اليمن".

وأضاف السفير وفقا للتغريدة: "لم يطور الحوثيون صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة بأنفسهم".