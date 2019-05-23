شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف: طهران لن تتفاوض مع أمريكا حتى تظهر بعض الإحترام والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية الإيراني ، محمد جواد ظريف، إن بلاده لن تتفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما لم تُظهر الولايات المتحدة "الاحترام" لطهران، وذلك بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتنازع عليه.

وحذر ظريف من أن الولايات المتحدة "تمارس لعبة بالغة الخطورة" في المنطقة في أعقاب قرارها بإرسال أصول عسكرية ثقيلة إلى الخليج. وقال ظريف "لسنا مستعدين للتحدث إلى أشخاص خرقوا وعودهم" ، مضيفًا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، JCPOA، وليس إيران.

وجاءت تصريحاته بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترسل قوة الضرب يو إس إس إبراهام لينكولن وقوة قاذفات القنابل إلى الخليج. وقال ظريف "وجود كل هذه الأصول العسكرية في منطقة صغيرة هو بحد ذاته عرضة للحادث. لذلك يجب توخي الحذر الشديد ونعتقد أن الولايات المتحدة تمارس لعبة بالغة الخطورة.”

وقال ظريف فيما يتعلق بصفقة عام 2015 - التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا - "لقد تصرفنا بحسن نية"، للحد من قدرات إيران النووية مقابل رفع العقوبات.