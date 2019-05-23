شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 500 وجبة إفطار جاهزة بحضرموت والان مع التفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 500 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ونازحي تهامة في مديريتي سيئون وتريم بمحافظة حضرموت الوادي . ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

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