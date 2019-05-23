مشرع بريطاني: خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أسوأ من ذي قبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المشرع البريطاني جيكوب ريس-موج، يوم الأربعاء، إن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الجديدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أسوأ من خطتها القديمة، فيما تحاول ماي للمرة الرابعة تمرير اتفاقها للانسحاب من التكتل.

وأضاف ريس-موج، مشرع مهم في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، إنها قد تخسر التصويت في البرلمان على مقترحها الجديد بأكثر من الهزيمة القياسية التي تكبدتها في محاولتها الأولى لتمرير الاتفاق.

وأكد لتلفزيون "آي.تي.في" "إنه أسوأ مما كان عليه في المرة السابقة، إذا طرحت مشروع القانون بالشكل الذي تقترحه فقد تخسر بأكثر من 230 صوتا".