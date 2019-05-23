القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المشرع البريطاني جيكوب ريس-موج، يوم الأربعاء، إن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الجديدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أسوأ من خطتها القديمة، فيما تحاول ماي للمرة الرابعة تمرير اتفاقها للانسحاب من التكتل.
وأضاف ريس-موج، مشرع مهم في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، إنها قد تخسر التصويت في البرلمان على مقترحها الجديد بأكثر من الهزيمة القياسية التي تكبدتها في محاولتها الأولى لتمرير الاتفاق.
وأكد لتلفزيون "آي.تي.في" "إنه أسوأ مما كان عليه في المرة السابقة، إذا طرحت مشروع القانون بالشكل الذي تقترحه فقد تخسر بأكثر من 230 صوتا".
كانت هذه تفاصيل خبر مشرع بريطاني: خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أسوأ من ذي قبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.