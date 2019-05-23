أ.ف.ب:هانت سيحذر 16 دولة في "الأطلسي" من محاولات قرصنة الكترونية روسية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ يعتزم الكشف عن تشارك ​بريطانيا​ معلومات مع 16 دولة عضو في ​حلف شمال الأطلسي​ حول أنشطة الكترونية روسية خبيثة في هذه الدول خلال الأشهر الـ18 الماضية.

وسيلقي هانت خطابا خلال مؤتمر "الدفاع السيبراني للناتو" في لندن يتهم فيه أجهزة ​الاستخبارات الروسية​ بشن "حملة عالمية" تستهدف بنى تحتية حيوية، وذلك بحضور رئيس الحلف ​ينس ستولتنبرغ​.

ووفق مقتطفات من الخطاب نشرتها وزارته فان هانت سيحذّر من ان هذه "الحملة العالمية سوف تسعى ايضا الى اختراق شبكات حكومية مركزية". كما سيؤكد هانت ان المحاولات الروسية للتأثير في انتخابات الولايات المتحدة وأوكرانيا "تنتهك القانون الدولي، وتبرر ردا متكافئا".