ذا تايمز: رئيسة الوزراء البريطانية قد تعلن استقالتها يوم الجمعة

ذكرت صحيفة "ذا ​تايمز​" البريطانية ان رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ قد تعلن استقالتها يوم الجمعة.

وكانت ماي أعلنت يوم الثلاثاء أنها عرضت "اتفاقا جديدا على البرلمان حول بريكست للخروج من الطريق المسدود وهو ينطويعلى تغييرات مهمة لبريطانيا".

وأوضحت ماي أن "مشروع اتفاقية الانسحاب سيتضمن إجراء تصويت على إجراء استفتاء آخر"، محذرة من "إيقاف البرلمان الأوروبي لبريكست، فعدم التوصل لاتفاق بشأنه يعني الذهاب لانتخابات واستفتاء جديد".