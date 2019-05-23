أعلنت مفوضية الانتخابات أن حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الذي يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتقدم بفارق كبير على خصومه في التوجهات الأولىة لفرز الأصوات بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الهند .
وبعد ساعتين من بدء التصويت، يتصدر القوميون الهندوس نتائج الاقتراع في 277 دائرة من أصل 542 مقعدا في البرلمان، حسب الموقع الالكتروني للمفوضية. وإذا تأكد هذا التوجه، فسيحصل الحزب على الغالبية المطلقة المحددة ب272 مقعدا.
كانت هذه تفاصيل خبر النتائج الاولية في انتخابات الهند تشير إلى تقدم كبير لحزب القوميين الهندوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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