الحرس الثوري الايراني: الولايات المتحدة لا تجرؤ على مهاجمة إيران

نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله إن "الولايات المتحدة وداعميها لا يجرؤون على مهاجمة إيران بسبب روح المقاومة لديها. ".
واعتبر حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة إلى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، إن الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة استفزاز متعمد. مؤكدا بالانكليزية ان "لا يمكن أيها الوزير بومبيو أن تأتي بالسفن الحربية إلى منطقتنا وتسمي هذا ردعا. هذا يسمى استفزازا. هذا يجبر إيران على إظهار ردعها الخاص، الذي تسميه أنت استفزازا. هل ترى الدائرة؟"
في المقابل ذكر بيان للجيش الاميركي أنه سيواصل التحليق والإبحار أينما يسمح القانون الدولي.
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