التلفزيون الرسمي السوري: الجيش يسقط طائرة مسيرة قرب مطارة حماة

كشف التلفزيون الرسمي السوري أن "​الجيش السوري​ أسقط ​طائرة​ مسيرة محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة"، مشيرا الى أن "متشددين من ​جبهة النصرة​ أطلقوا الطائرة".

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