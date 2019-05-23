اعتقال شاب هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الاسرائيلية في نيويورك

أعلن المدعي العام الفدرالي في ولاية نيوجيرسي الاميركية أن السلطات اعتقلت شابا في الولاية هدد ب​تفجير​ ​برج ترامب​ والقنصلية الاسرائيلية في ​نيويورك​. وعثر المحققون على سلسلة من رسائل التهديد على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ التي نشرها جوناثان جي البالغ 20 عاما والمتعاطف مع "​كتائب القسام​" الجناح العسكري لـ"حركة حماس".

ووجهت السلطات إلى جي، تهم عدة منها محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة، اضافة الى الإدلاء بتصريحات كاذبة.

وأوضح الادعاء أنه في كانون الأول الماضي، أرسل جي مبلغ 100 دولار عن طريق التحويل الافتراضي الى شخص في غزة اعتقد أنه عضو في كتائب القسام، ثم تباهى بذلك لاحقا على تطبيق ​انستغرام​ حيث كتب "من المؤكد أنه أمر غير قانوني لكني لا أبالي". وتحدث في شباط عن رغبته بالانضمام إلى ​الجيش الأميركي​ "لتعلّم كيفية القتل"، وفي نيسان نشر صورا لبرج ترامب على انستغرام وأرفقهم بنص يقول إنه يريد زرع ​قنبلة​ هناك.

واضاف على احدى الصور انه يجري استطلاعا على سؤال "هل يجب أن أفجر برج ترامب؟"، مرفقا بصورة تعبيرية لقنبلة.

وأضاف قرار الادعاء أنه في وقت لاحق من الشهر بث فيديو مباشر على انستغرام يستعرض فيه علم حماس ومسدسا، وأعرب عن رغبته بالذهاب إلى "مسيرة مؤيدة ل​إسرائيل​" من اجل "​إطلاق النار​ على الجميع" هناك.