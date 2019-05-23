بوغدانوف: دعا الى الحفاظ على دور الطوائف المسيحية في دول الشرق الأوسط

دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​، نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، خلال لقائه وفداً عن أبرشية ​نيويورك​ وسائر ​أميركا​ الشمالية ببطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس، برئاسة المتروبوليت ​جوزيف زحلاوي​، إلى الحفاظ على دور ​الطوائف​ المسيحية في دول الشرق الأوسط.

وأوضحت ​الخارجية الروسية​ في بيان أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في ​سوريا​ و​لبنان​ ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، وخاصة "في سياق الجهود التي تبذلها ​روسيا​ لدعم التسوية في سوريا وإعادة الوضع في المنطقة إلى استقراره، كما بحثا التحديات التي يواجهها ​المسيحيون​ في الشرق الأوسط، في ظروف تصاعد حاد للنشاطات الإرهابية والنزعات المتطرفة، وتحريض خارجي على الخلافات بين الأديان ومحاولات تسييسها".