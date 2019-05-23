دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه وفداً عن أبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية ببطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس، برئاسة المتروبوليت جوزيف زحلاوي، إلى الحفاظ على دور الطوائف المسيحية في دول الشرق الأوسط.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، وخاصة "في سياق الجهود التي تبذلها روسيا لدعم التسوية في سوريا وإعادة الوضع في المنطقة إلى استقراره، كما بحثا التحديات التي يواجهها المسيحيون في الشرق الأوسط، في ظروف تصاعد حاد للنشاطات الإرهابية والنزعات المتطرفة، وتحريض خارجي على الخلافات بين الأديان ومحاولات تسييسها".
كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف: دعا الى الحفاظ على دور الطوائف المسيحية في دول الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.