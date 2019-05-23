ابوالحسن: تبقى أهمية رفع قيمة تسويات الأملاك البحرية مدخلاً أساسياً لتعزيز الواردات

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ الى ان الحكومة أعطت مهلة 48 ساعة إضافية لنفسها لإستكمال البحث في مواد الموازنة، فتبقى أهمية رفع قيمة تسويات ​الأملاك البحرية​ مدخلاً أساسياً لتعزيز الواردات". اضاف ابو الحسن في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي "أما فرض الرسوم على السلاح والزجاج الداكن فهو تشريع للتشبيح والإعتداء على كرامات الناس".

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