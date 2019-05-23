باناسونيك اليابانية تعلن تعليق تعاملاتها مع هواوي الصينية

أعلنت مجموعة "باناسونيك" اليابانية أنها علّقت كل تعاملاتها مع "​هواوي​" بعد الحظر الذي فرضته ​الولايات المتحدة​ على الشركة الصينية بسبب مخاوف أمنية، في ضربة جديدة تتلقّاها مجموعة ​الاتصالات​ الصينية العملاقة.

وأعلن جو فلين المتحدث باسم "باناسونيك" لوكالة فرانس برس ان "لقد أوقفنا جميع المعاملات التجارية مع شركة هواوي ومجموعة شركاتها البالغ عددها 68 شركة والمشمولة بالحظر الحكومي الاميركي".