أعلنت مجموعة "باناسونيك" اليابانية أنها علّقت كل تعاملاتها مع "هواوي" بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركة الصينية بسبب مخاوف أمنية، في ضربة جديدة تتلقّاها مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.
وأعلن جو فلين المتحدث باسم "باناسونيك" لوكالة فرانس برس ان "لقد أوقفنا جميع المعاملات التجارية مع شركة هواوي ومجموعة شركاتها البالغ عددها 68 شركة والمشمولة بالحظر الحكومي الاميركي".
كانت هذه تفاصيل خبر باناسونيك اليابانية تعلن تعليق تعاملاتها مع هواوي الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.