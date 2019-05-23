مصادر للشرق الأوسط: محافظ كركوك السابق الموقوف في بيروت متهم بقضايا اختلاس

أوضحت مصادر قضائية ​لبنان​ية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن محافظ ​كركوك​ السابق ​نجم الدين كريم​، الذي أوقف في مطار بيورت الدولي، قبل أن يتم تسليمه إلى ​القضاء​ الذي أطلق سراحه أمس لكن منعه من السفر، وصادر جواز سفره الأميركي بانتظار أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى السلطات اللبنانية، هو "متهم في بلاده بقضايا ​اختلاس​ عندما كان محافظاً لكركوك، وقد سلمته ​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية إلى ​النيابة العامة التمييزية​ حيث جرى استجوابه أمس".

وبينت المصادر أنه "بعد استجوابه، تقرر تركه رهن التحقيق، وأطلق سراحه لكن جرى منعه من السفر حيث تمت مصادرة جواز سفره الأميركي الذي دخل به إلى لبنان"، مؤكدة أن "نجم الدين كريم سيبقى موجوداً في لبنان إلى أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى لبنان لدرسه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه".

وفي ​بغداد​، أكد مصدر مقرب من الحكومية العراقية لـ"الشرق الأوسط" خبر توقيف كريم، وإمكانية تسليمه إلى السلطات في بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن "​الشرطة​ الدولية لا تلاحق في العادة الأشخاص المتهمين بقضايا فساد في بلادهم، إلا في حال متانة تلك الأدلة وقوتها، ويبدو أن الملف المقدم من ​الحكومة العراقية​ للشرطة الدولية حول محافظ كركوك السابق مقنع جداً للقبض عليه".