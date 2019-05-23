انطوان نصرالله: شعب ضائع بين الهجرة والرضوخ للزعماء اما النتيجة فواحدة "موت الجمهورية"

اشار المحامي ​انطوان نصرالله​ الى انه في 23 ايار 1926 صدر ​الدستور اللبناني​ وإعلان الجمهورية اللبنانية، وفي 23 ايار 2019 حكومة تتخانق على اصدار موازنة منتهية الصلاحية، ويتسابق افرادها على انجازات وهمية وعلى خرق الدستور وقتل استقلالية القضاء، وشعب ضائع بين ​الهجرة​ والرضوخ للزعماء، اما النتيجة فواحدة موت الجمهورية.

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