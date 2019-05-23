شربل: لم يعد هناك ثقة بالسياسيين الذين حكموا البلد منذ العام 1990 الى اليوم

اشار الوزير السابق مروان شربل الى انه لم يعد هناك ثقة بالسياسيين الذين حكموا البلد منذ العام 1990 الى اليوم، لان الظروف التي مررنا بها عبر الدين اوصلتنا الى هنا، ولفت الى اننا وصلنا الى دين 100 مليار ولا يوجد مسؤول عن ذلك لانها تحت الحماية السياسية كما الاملاك البحرية.
واعتبر شربل ان سلسلة الرتب والرواتب لم تدرس الا لاسباب سياسية قبل الانتخابات، والقضاء اليوم والاجهو الامنية والمرامل والمقالع والكسارات تحت الحماية السياسية، ولفت الى ان الاعفاءات الضريبية للشركات والمصارف اغلبيتها يملكها السياسيين. داعيا الى عدم المس برواتب الفقراء والموظفين.
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