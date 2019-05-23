مصادر وزارية للحياة: باسيل قدم أمس 15 اقتراحا أكثرها وارد أصلا في الموازنة

أعربت مصادر نيابية ووزارية عديدة عبر "الحياة" عن استغرابها لأسباب المماطلة، وعن الأهداف من وراء تأجيل البت ب​الموازنة​، وتقديم الاقتراحات بالقطارة إلى ​مجلس الوزراء​، ولا سيما من قبل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الذي كان بشّر نهاية الأسبوع الماضي بالتأخير، وهو ما كان تسبب بانزعاج من قبل الوزير ​حسن خليل​ في جلسة أول من أمس.

وأوضحت مصادر وزارية أن "باسيل تقدم أمس بزهاء 15 اقتراحا لخفض الإنفاق، بعد أن كان تقدم قبل أكثر من 10 أيام بورقة من 6 صفحات وأكثر من 90 في المئة منها سبق أن نوقشت من قبل الوزراء، أو طرحها بعضهم حتى من تكتله الوزاري، وبعضها أثارها الوزير ​منصور بطيش​ وآخرون. وتبين أن أكثرها وارد أصلا في المشروع النهائي للموازنة الذي أعده خليل وسلم الوزراء قرصا مدمجا عنه".

وأكد مصدر وزاري أن "نقاط باسيل المكررة بالقول إنها تعيد طرح مسألة حصر التدبير الرقم 3 بالقوى العسكرية على الحدود واستثناء قوى الأمن منه (تدبير الاستنفار الذي ينعكس زيادة على الرواتب ويضاعف تعويضات نهاية الخدمة للقوات المسلحة) والتي كان اتفق سابقا على أن يبحثها وزيرا الدفاع ​الياس بوصعب​ والداخلية ​ريا الحسن​ مع قيادتي ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ على أن يتم إطلاع ​الحكومة​ لاحقا على النتائج، خفض الرواتب المرتفعة في الإدارة بتجميد بعض الدرجات، وقف التوظيف إلا بقرارات استثنائية من مجلس الوزراء، فرض ضريبة على الفوائد التي يجنيها ​مصرف لبنان​ المركزي، خفض مساهمات الخزينة في التقديمات للموظفين ومنح التعليم، رفع الرسوم على الكسارات والمرامل وعلى اليخوت، تحديد أرقام التهرب الجمركي الذي تعهدت الحكومة بمعالجته، وكذلك أرقام التهرب الضريبي الذي تقررت مكافحته بإجراءات متعددة، إلغاء ​وزارة المهجرين​".

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وعلمت "الحياة" أن باسيل أصر على طرح هذه النقاط في جلسة مجلس الوزراء خلال اجتماع مصغر برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ حضره إليه خليل، والوزراء ​يوسف فنيانوس​، ​محمد فنيش​، ​وائل أبو فاعور​ و​كميل أبو سليمان​، معتبرا أنه يمكن خفض ​العجز​ عن نسبة 7،67 في المئة من الناتج المحلي الذي كان تم التوصل إليه الثلثاء. وبعد قرابة ساعتين من ​النقاش​ اقترح فنيانوس البت باقتراحات باسل بينه وبين الحريري وخليل ليتم التوافق النهائي بينهم على الموازنة ثم يجري تجويلها إلى البرلمان".

وقال أحد الوزراء لـ"الحياة" إن "فنيانوس اعتبر أن التأخير في نقاش غير مفيد فالوقت مكلف ولدينا عمل نقوم به في وزاراتنا، لكن الوزير ​سليم جريصاتي​ رد عليه قائلا أنه "لا يحق لك أن تقوم بخطوة سلبية"، فأجابه فنيانوس أنه "كنا اتفقنا أن يكون اجتماعنا الحالي النهائي يعقد بعده رئيس الحكومة مؤتمرا صحافيا. والظاهر أن "​التيار الوطني الحر​" لا يوافق على الموازنة، بينما العجز بنسبة 7،67 جيد. قليتفقوا في اجتماعهم وأنا أوافق. وأعقب ذلك إشارة بعض الوزراء إلى إضاعة الوقت بالمناقشات منهم الوزير أبو سليمان".

ورجح أحد الوزراء لـ"الحياة" أن يجري الحريري اتصالات اليوم وغدا الجمعة، بعد أن حدد الجمعة موعدا للاجتماع الأخير للحكومة، وأن تشمل هذه ​الاتصالات​ ​الرئيس ميشال عون​ من أجل تسهيل إنجاز الموازنة، موضحا أنه اتفق على التأكيد أن لا خلافات في النقاش الذي جرى.