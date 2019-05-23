الديلي تليغراف: حاخام بقدرات خاصة يعثر على أنفاق حزب الله

اشارت صحيفة "الديلي تليغراف" في تقرير بعنوان "حاخام بقدرات خاصة يعثر على أنفاق ​حزب الله​"، الى إن ​الجيش الإسرائيلي​ استعان بحاخام يمتلك قوى خاصة ويتبع طائفة غامضة من الديانة اليهودية للعثور على أنفاق لحزب الله اللبناني شمال البلاد، مشيرا إلى أن الحاخام يبلغ من العمر 50 عاما ويُعرف باسم يهودا وسبق له التعاون مع الجيش والشرطة في عدة مهام بين عامي 2013 و2016.

ونقلت تصريحات لضباط في الجيش الإسرائيلي نشرتها جريدة "تايمز أوف إسرائيل" عبروا فيها عن دهشتهم من تمكن الحاخام من معرفة ما يخفيه باطن الأرض من أنفاق وآلات رغم أنه لا يستخدم أي معدات ولا يهتم بالاطلاع على تقارير الأجهزة المخابراتية لدرجة أن عقيدا في الجيش كتب تقريرا طالب فيه القيادة بضرورة الحرص على الاستمرار في التعاون مع الحاخام.

واوضحت الصحيفة البريطانية أن قائدا في الجيش الإسرائيلي لم يقبل باستمرار التعاون مع الحاخام بعد العام 2016 وقرر وقف الاستعانة به وهو الأمر الذي أثار انتقادات من بعض المتدينين وبينهم حاخام آخر قال "لا أعرف لماذا يرفض الجيش الاستعانة بخدمات الحاخام يهودا. لو كانت عقولهم غير متفتحة لقبوله فسوف تبقى حياة الناس تبقى بحاجة لمن ينقذها".

ولفتت الى انه "عثر الجيش الإسرائيلي على عشرات الأنفاق على الحدود مع لبنان و​قطاع غزة​ خلال السنوات القليلة الماضية، لكن متحدثا باسم الجيش رفض بإصرار الإقرار بوجود علاقة للحاخام يهودا باكتشاف هذه الأنفاق".