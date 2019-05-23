عبود: شهيب أكد أنه حريص على وحدة التشريع في التعليم الرسمي والخاص

أوضح نقيب المعلمين في ​​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، "أننا التقينا وزير التربية ​أكرم شهيب​، لنشكره على موقفه فيما يخص وحدة التشريع في ​التعليم الرسمي​ والخاص"، مشيرا الى أن "شهيب أكد أنه حريص عليها وأنه بظروف المعليمن في المدارس الخاصة لا مجال لمناقشتها أو تنفيذ مطلب المدارس التي عمرها عشرات السنوات والتي نرى فيها نهاية وظيفتنا".

وشدد عبود في حديث اذاعي على "أننا حذرون لأن هناك ضياع بين من يعلن علنا أنه مع فصل التشريع ومن معه ضمنا ولم يعلنه"، داعيا كافة الكتل والسياسيين الى "إعلان موقفهم حتى نميز من مع ومن ضد فصل التشريع".

ورأى أن "الأمور تتفاقم والظروف السلبية من خلال طرح وحدة التشريع والغموض في ​الموازنة​"، مشيرا الى "أننا لم نرى مسا في التقديمات لذلك اصدرنا بينانا استمهلنا فيه الوقت للاطلاع على الموازن ليبنى على الشيء مقتضاه".