دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بيلوسي: تعطيل العدالة والتستر جريمة يمكن أن تؤدي لعزل ترامب واشنطن (رويترز) - قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متورط في تعطيل العدالة وعملية تستر وهي جريمة يمكن عزله بسببها. وأضافت في حفل نظمه مركز التقدم الأمريكي وهو جماعة تروج للسياسات الليبرالية "الواقع هو أن هذا الرئيس، على مرأى من الجميع، يعطل العدالة ومتورط في عملية تستر، وهذا يمكن أن يكون جريمة تؤدي إلى العزل". (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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