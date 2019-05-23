شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقية: تحركات أمريكية ستفشل محاولات الإخوان لعرقلة اعتبارها "إرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحقوقية داليا زيادة، منسقة حملة "اعتبار الإخوان منظمة إرهابية عالميا"، أن جماعة الإخوان تلعب دورا مزيفا فى الولايات المتحدة الأمريكية ويزعمون أمام الشخصيات الأمريكية أنهم معارضة سياسية فى مصر، ويستخدمون هذا التصوير كقناع يحاولون استخدامه فى التواصل مع المسئولين الأمريكيين والتأثير على الرأى العام الأمريكى.

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وأضافت منسقة حملة "اعتبار الإخوان منظمة إرهابية عالميا"، أن التحركات الحثيثة داخل البيت الأبيض الآن ومكتب الأمن القومي الأمريكى أكبر من أى محاولات قد يقوم بها الإخوان لدفع الضرر الذى سيقع على الجماعة فى حالة تصنيفهم كتنظيم إرهابي دولى.

ولفتت داليا زيادة إلى أن أقصى ما تستطيع الإخوان فعله فى الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة التواصل مع أعضاء الكونجرس الأمريكى، وارتداء قناع المعارضة السياسية وطرق الأبواب تحت هذا الستار لا أكثر.