شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بوضع استراتيجية لتوزيع المقننات المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الصافى، بوضع آلية واستراتيجية لتوزيع المقننات المائية فى القرى والمدن بمختلف المحافظات على أنحاء الجمهورية، قائلاً: لابد من حسن إدارة الموارد المائية المتاحة لدينا.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن المقننات المائية تمثل مشكلة فى بعض الأحيان وتهدد الكثير من الزراعات وهذا الأمر يعود لعدم وضع آلية بمعايير محددة لتوزيع المقنن المائى، وأن الأزمة تتمثل فى عدم الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، وأن هناك بعض القنوات والمجارى المائية تكون مليئة بالمياه فى الوقت الذى تعانى فيه نهايات بعض الترع من عدم وصول مياه الرى إليها.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع إطر محدد بعد دراسة وحصر شامل لمساحة الأراضى وطبيعة الزارعات، وتشديد الرقابة على تنفيذ هذه الاستراتيجية وعدم ترك الأمر لأشخاص بعينهم، لافتًا إلى أن قانون الرى الجديد من المتوقع أن يساهم فى القضاء على أزمة المقننات المائية، خاصة أن الهدف الأساسى منه حسن استغلال الموارد المائية المتاحة وتطوير المنظومة بشكل كامل على مستوى الجمهورية ولهذا لابد من سرعة إقراره.