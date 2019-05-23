تركيا تستعد لعقوبات أميركية محتملة بسبب أنظمة "إس 400"

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا تستعد لعقوبات أميركية محتملة بسبب صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية "إس 400"، رغم أنه قال إنه يلمس تحسناً ما في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن شراء المقاتلات الأميركية "إف 35".

وتركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن قرار أنقرة شراء أنظمة "إس 400" التي لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي، وتقول واشنطن إن هذه الخطوة ستهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات "إف 35" التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

ورغم أن واشنطن حذرت من أن أنقرة تواجه عقوبات بمقتضى قانون مجابهة خصوم أميركا عن طريق العقوبات إذا مضت قدماً في الاتفاق، فإن تركيا قالت إنها تتوقع أن يحميها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال أكار للصحفيين في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن تركيا تنفذ التزاماتها في مشروع "إف 35" وإن أنقرة تتوقع أن يستمر البرنامج كما هو مخطط له، وأضاف أن شراء أنظمة "إس400" لا يهدف إلا لتلبية احتياجات تركيا الدفاعية ولا يمثل تهديداً.

وقال "في محادثاتنا مع الولايات المتحدة نرى تخفيفاً عاماً وتقارباً في قضايا بينها شرق الفرات، و"إف35" وباتريوت".

وفي واشنطن قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن موقف بلادها من المنظومة "إس400" لم يتغير.

وأضافت للصحفيين "عازمون تماماً على الانخراط معهم ونواصل التعامل فيما يتعلق بمخاوفنا من هذا الاستحواذ، لكن ستكون هناك تداعيات حقيقة بالفعل وسلبية جداً إذا حدث ذلك".

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