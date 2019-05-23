العدالة والتنمية يُحدث لجنة الصحراء المغربية ويسند رئاستها لمصطفى الخلفي

في اجتماعها العادي الأسبوعي، أقرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ورقة إطار تقضي بإحداث لجنة الصحراء المغربية التابعة للحزب، مساهمة منه في إنعاش الدبلوماسية الوطنية بشأن القضية الوطنية، بحسب ما أعلن عنه نائب الأمين العام، سليمان العمراني عقب اللقاء.

وأسندت قيادة الحزب رئاسة اللجنة لمصطفى الخلفي، وتم تكليفه بالقيام بجميع المبادرات الكفيلة بتتبع القضية الوطنية ومستجداتها، ثم التأطير بشأن القضية الوطنية داخليا وخارجيا، فضلا عن إعداد الملفات والدراسات.

وقال سليمان العمراني في تصريح لموقع حزبه، “إن “الخطوة المؤسساتية ستعزز المؤسسات الأخرى القائمة على المستوى الحزبي وستساهم في تعزيز الترافع حول قضيتنا الأولى، سواء تعلق الأمر بالدبلوماسية الرسمية أو البرلمانية أو المدنية والحزبية”.

وأوضح المسؤول الحزبي أن “اللجنة مطالبة في القريب العاجل، بأن تستكمل هيكلتها بتعيين باقي أعضائها، وأن تعكف على إعداد برنامج عملها وأن ترفعه للمصادقة لكي تباشر عملها”.