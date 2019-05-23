مئات الصفحات فايسبوكية تنشر معلومات كاذبة.. وتثير الحقد اتجاه المهاجرين!

أعلنت منظمة “أفاز” غير الحكومية المدافعة عن قضايا البيئة وحقوق الإنسان عبر الانترنت، اليوم الأربعاء، أنها أبلغت مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية فيسبوك، عن أكثر من 500 صفحة ومجموعة يشتبه في نشرها معلومات كاذبة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأتاحت بلاغات المنظمة إزالة محتوى حظي في المجمل بأكثر من 500 مليون مشاهدة في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا للمنظمة ومقرها في الولايات المتحدة.

ونشرت المنظمة التي رحبت في الأسابيع الأخيرة بإغلاق فيسبوك عشرات الحسابات في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا وبولندا بناء على بلاغاتها، تقريرا عاما يتضمن تفاصيل حول حجم بعض شبكات اليمين المتطرف أو المعادية للاتحاد الأوروبي التي تمارس التضليل أو تنشر محتوى يبث الكراهية على شبكة التواصل الاجتماعي.

وقالت أفاز، إنها أبلغت فيسبوك عن أكثر من 500 صفحة ومجموعة مشبوهة يتبعها في المجموع ما يقرب من 32 مليون مستخدم، ولدت أكثر من 67 مليون تفاعل من تعليقات وإعجابات ومشاركات في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت أفاز، إن محتوى هذه الصفحات والمجموعات حظي بنحو 533 مليون مشاهدة، موضحة أنها تهدف إلى إثارة الحقد تجاه المهاجرين والتهجم على المؤسسات الأوروبية.