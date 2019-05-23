حالة الطقس: اشتداد وطأة الحر ودرجات الحرارة تصل إلى 44

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن تشتد وطأة الحر، اليوم الخميس، وتشهد كافة مناطق البلاد درجات حرارة عالية أعلى من المعدلات السنوية، حيث يتوقع أن تصل في بعض المناطق إلى 44 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 39 – 27، الخالصة (كريات شمونه) 41 – 26، صفد 36 – 27، طبرية 43 – 29، الناصرة 39 – 27، حيفا 39 – 28، يافا 38 – 28، القدس المحتلة 37 – 28، عسقلان 36 – 28، عين جدي (البحر الميت) 44 – 33، بئر السبع 44 – 28، أم رشرش (إيلات) 44 – 31.

وتشير تقديرات الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة في منطقة الساحل ستصل إلى 45 درجة في اليومين القريبين.

ويتوقع أن تبقى درجات الحرارة عالية جدا بشكل غير عادي، الجمعة، أما السبت، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، ولكن تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويتوقع أن يكون الطقس لطيفا الأحد مع حصول انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.