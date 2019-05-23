الهند تبدأ فرز 600 مليون صوت وتوقعات بتقدم مودي

بدأ مسؤولون في كل أنحاء الهند، الخميس، عملية فرز 600 مليون صوت، بعد انتهاء جولات التصويت التي استمرت 6 أسابيع في أخم انتخابات في العالم، ويتوقع أن تصدر النتيجة لاحقا اليوم.

وإذا ما كان هناك من اتجاه واضح يشير إلى تفوق أحد الأطراف، فإن هذا سيظهر بعد منتصف النهار.

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وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لكن مثل هذه التوقعات أثبتت فشلها في الماضي.

ويأمل مودي -الذي كان في عام 2014 من أوائل الزعماء الشعبويين في العالم الذين يصلون إلى السلطة- في أن يفوز بولاية ثانية، ويبقى رئيساً لوزراء أكبر ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان.

وتشارك في الانتخابات مئات الأحزاب السياسية، إلا أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، وحزب المؤتمر هما أقوى حزبين متنافسين.