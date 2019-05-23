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العين الإخبارية53 مشاهدة
تجمع المهنيين السودانيين يعلن رفضه قرار فك تجميد نشاط النقابات المهنية
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، رفضه قرار المجلس العسكري بفك تجميد نقابات واتحادات النظام.
واعتبر تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، أن ما حدث يعتبر خدمة لأجندة الثورة المضادة.
وأصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، قرارا يقضي بإلغاء تجميد نشاط النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.
قال المجلس الانتقالي، في بيان، إنه عكف على مراجعة القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حفاظا على المصالح العامة والخاصة، حيث يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التداعيات التي قد تحدث بموجب القرارات المتخذة في الوقت الراهن.
وأضاف أنه "في هذا الإطار تمت معالجة قرار تجميد المنظمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، إلى جانب المعاملات والعقود والالتزامات الجارية حاليا بهذه التنظيمات".
وأشار البيان إلى أنه "تم التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظيمات التزاما بالمواثيق الدولية وتثبيتا للمكاسب التي يحققها تقلد السودانيين هذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية، وإعمالا للقوانين المنظمة ليتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأن ذلك وفقا لهذه القوانين والالتزامات الدولية".
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