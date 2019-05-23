لتجنب العيوب.. ٧ نصائح قبل استلام شقق الإسكان الاجتماعي

محمود يونس الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى صار حلما يطول تحقيقه بسبب طول فترة الإجراءات بداية من الحجز مرورا بخطوات الاستعلام الميدانى والتحويل لجهة التمويل حتى التعاقد وأخيرا استلام الوحدة السكنية. "فيتو" تطرح عددا من النصائح للحاجزين بالمشروع وذلك قبل توقيع محضر استلام الشقة مع جهاز المدينة وهى كالتالى: - معاينة الشقة بشكل كامل لملاحظة أي شروخ في الحوائط أو غيره.

- مراجعة سيراميك الغرف والحمام والمطبخ وسلامته من عدمه.

- التأكد من سلامة مفاتيح وخطوط الكهرباء في الغرف واللوحة الرئيسية للشقة.

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