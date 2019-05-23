المحطة الأخيرة.. هل تستقيل رئيسة وزراء بريطانيا من منصبها؟

أحمد محرم
ذكرت شبكة "بي بي سي" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقاوم ضغوطًا شديدة من وزراء حكومتها ونواب البرلمان لدفعها إلى تقديم استقالتها، في إشارة إلى ما يشبه الإجماع على رفض خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت "بي بي سي" عن وزراء بحكومة ماي أن الأخيرة لا يمكن أن تستمر في منصبها، وقال أحدهم نصًا "إنها نهاية الخط".
وتصاعد الاستياء من إدارة ماي بعد إعلانها مقترحات لقانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والمفترض تمريره لتطبيق أي اتفاق تتوصل إليه المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي حول الخروج.
وتتضمن...
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