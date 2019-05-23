ريا الحسن: لا يجوز أن نتأخّر أكثر بالموازنة

شددتوزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، في حديث لصحيفة "الجمهورية" على أنه "لا يجوز أن نتأخّر أكثر ب​الموازنة​، ويجب أن ننتهي، يجب التنبّه الى اننا نبحث موازنة الـ 2019، وموازنة الـ 2020 يجب أن نقدّمها بعد شهر، وبالتالي علينا إنهاء الوقت cut of date ونعود الى بحث الأمور الأخرى لاحقاً"، مشيرة الى "أننا لا نستطيع ان نعالج كل الأمور مرة واحدة وعلينا إعطاء إشارة إيجابية الى الأسواق و​المجتمع الدولي​".

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