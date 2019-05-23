جعجع التقى فريق العمل المولج متابعة المشاريع الإنمائيّة في قضاء بشري

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، فريق العمل المولج متابعة المشاريع الإنمائيّة في ​قضاء بشري​، في حضور نائبا منطقة بشري ​ستريدا جعجع​ وجوزاف اسحق.

وخلال الاجتماع قدم اسحق عرضا عن المراحل التي قطعتها التحضيرات الجارية لمشروع "​المياه​ الكبير" في بلدات منطقة بشري كافة والممول من "​الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية​"، وفي سياق متصلتحدث اسحق عن مشروع"الصرف الصحي" في ​القضاء​ والممول من "الوكالة الفرنسية للتنمية".ثم كانت مداخلة لرئيس الاتحاد شرح فيها عن مشروع تشجير 1500 غرسة حور إيطالي عند جانب الطريق العام من بلدة بيت منذر وحتى بلدة بقرقاشا كمرحلة أولى ، ليتم استكمال التشجير لاحقاً. كما تحدث عن تجديد واضافة 6000 اشارة ضوئية على طرقات المنطقة من طورزا وحتى منطقة الارز وصولا ً الى بلدة بان ، وذلك لتحديد الطريق أثناء ​الضباب​ . وعن حائط الدعم المنهار على الطريق العام في قنات أكّد رئيس الاتحاد أنه تم تلزيمه وبدأ العمل بتأهيله .

من جهته، سلّم المهندس المشرف على مشاريع منطقة بشري نديم سلامه، جعجع تقريرا مفصلا عن الأعمال في المنطقة والتي بدأت عجلة العمل فيها تعاود حركتها بعد تحسن الاحوال الجوية ، وعرضه على المجتمعين .

كما قدم مدير ​وادي قاديشا​ المهندس رولان حداد عرضا ً عما توصلت اليه التحضيرات الجارية للبدء بترميم المواقع الاثرية الاربعة ضمن نطاق منطقة بشري وهي : محبسة مار سمعان الاثرية في بلدة بقرقاشا، درب الوادي في بلدة ​بزعون​، طواحين المياه الاثرية في بلدة حدث الجبة وطريق دير مار يعقوب في ​مدينة بشري​، والتي ستتولى مؤسسة "جبل ​الأرز​" تمويل الترميم.

وحضّ جعجع الحضور على الاستمرار بالعمل الحثيث والجدي ومتابعة ومراقبة تنفيذ كل الاشغال كما هو وارد في دفاتر الشروط حرصاً على أن تتم عمليّة التنفيذ بشكل متقن. وشكر نائبي المنطقة ورئيس الاتحاد ورؤساء البلديات وفريق المهندسين على متابعتهم بأدق التفاصيل لكل المشاريع الأمر الذي يسرّع في عمليّة تنفيذها رغم كون منطقة بشري بعيدة عن الساحل ولا يمكن العمل فيها بسبب الاحوال الجوية اكثر من 6 أشهر في ​السنة​.