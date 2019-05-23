الاخبار: مدير عام سابق يسعى إلى تعيين نجله المحامي خلفاً له في المديرية التي كان يشغلها

لفتت "​الاخبار​" الى سعي مدير عام سابق إلى تعيين نجله المحامي خلفاً له في المديرية التي كان يشغلها، ولا تزال شاغرة منذ تقاعده العام الماضي. وفي الوقت نفسه، يُعدّ الوالد "خطة بديلة" في حال فشل مشروع التعيين، من خلال التسويق لنجله كسفير من خارج ملاك ​وزارة الخارجية والمغتربين​، مُتحجّجاً بأنّ السفراء الحاليين غير جديرين بمراكزهم، ولا يقومون بالمهمات المُكلفين بها.

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