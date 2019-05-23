الاخبار: موظفو تلفزيون المستقبل تلقو وعدا بتقاضي راتبين قبل عيد الفطر

تلقى موظفو تلفزيون "المستقبل" وعداً بتقاضي راتبين قبلَ عيد الفطر. وذكرت "الاخبار" ان هذا الوعد أتى بناءً على تسريب من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نقله المدير العام للقناة رمزي الجبيلي إلى الموظفين، ويقول إن الحريري سيحصل على أموال آخر شهر أيار.
وقد تقاضى الموظفون نصف راتب منذ يومين بعد التوقف عن دفع الرواتب منذ شهرين.
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