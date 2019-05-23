الاخبار: توقيف مرافقَي رئيس الأركان بقوى الامن بتعمة تعاطي المخدرات

ذكرت "​الاخبار​" ان ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أوقفت بناءً على إشارة ​القضاء​، عنصرين يعملان مرافقَين لرئيس أركان المديرية العميد نعيم الشماس. وتقرر توقيفهما نتيجة معلومات وتحقيقات أفضت إلى الاشتباه في تورطهما بتعاطي ​المخدرات​ وترويجها.

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