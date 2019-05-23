شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماجدة نصر: نسعى لإدراج 110 مليارات جنيه لصالح موازنة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستنهى من تقريرها بشأن موازنة التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، خلال الأسبوع الجارى تمهيدًا لإرسالها للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حتى يعد التقرير النهائى لمناقشته بمشروع الموازنة العامة.

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وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تدعم مطالب وزارة التربية والتعليم بـ110 مليارات أساسية لموازنتها بدلاً من 99 مليارا بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020، وهو ما ستسعى لمراعاته، وسيكون هناك تفاوض على أن يكون هناك مراعاة لزيادة موازنة أجور المعلمين حتى ولو لم تصل الموازنة لقيمة 138 مليارا .

وشددت أن وزارة التربية والتعليم تقدمت بمطالبتها للزيادة متضمنة الخطة والبرامج التى تقوم عليها وآليات تنفيذه وما تحتاجه من قيمة مالية، لافتة إلى أن اللجنة تتفهم طبيعة الظرف الاقتصادى للبلاد ولكن ستعمل على إحداث موازنة بينها وبين ما يحتاجه قطاع التعليم لصالح النبية التحتية والإنشاءات ومعالجة تكدس الفصول.