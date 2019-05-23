أفورار..محاولة سرقة في نهار رمضان لبيت امرأة مسنة تنتهي بفضيحة  

تمكن رجال الدرك الملكي في أفورار إقليم أزيلال، صباح أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على سارق متلبس بجريمته، داخل منزل سيدة مسنة، بعد أن تمكنت من إقفال باب المنزل عليه.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن جماعة أفورار عرفت سرقة مثيرة، صباح اليوم، حينما حاول لص ملقب “مول المانط” سرقة سيدة عجوز في واضحة النهار، لينتهي به المطاف معتقلا في منزلها.

وأضاف المصدر ذاته أن اللص تسلل إلى منزل المرأة المسنة، لكن أحد الجيران لمحه، وأخبر الضحية بذلك، فما كان منها سوى غلق باب المنزل عليه بالمفتاح، وشرعت بالصراخ، وطلب النجدة من السكان، الذين تجمهروا حول منزلها بأعداد كثيرة.

وحلت عناصر الدرك الملكي في عين المكان، وعملت على إخراج السارق من المنزل، واقتياده إلى مخفر الدرك، من أجل الاستماع إليه في المنسوب إليه.