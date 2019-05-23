جوتيريس يدين استهداف مليشيا الحوثي مطار نجران جنوبي السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، استهداف مليشيا الحوثي مطار نجران السعودي بطائرة دون طيار.

وحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أعرب جوتيريس عن قلقه بشأن التقارير التي أفادت بحدوث هجوم آخر بطائرة بدون طيار، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، على مطار في نجران بالمملكة العربية السعودية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أدان هذه الهجمات وأي هجوم يستهدف المدنيين وبنيتهم الأساسية بما ينتهك القانون الإنساني الدولي.

ودعا جوتيريس، أطراف الصراع اليمني إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع مزيد من التصعيد في ظل تصاعد التوترات.

وشدد على أن التحرك قدما بشكل مثمر ممكن عبر الحوار، داعيا كل الأطراف إلى العمل بصورة بناءة مع مبعوثه الخاص لليمن مارتن جريفيث لتحقيق مزيد من التقدم في تطبيق اتـفاق ستوكهولم، وجهود إنهاء الصراع.