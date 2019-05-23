- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFP149 مشاهدة
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
أعلنت الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا ليدسوم، مساء الأربعاء، استقالتها من منصبها احتجاجاً على طريقة إدارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي ملف خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ليدسوم، في تغريدة على تويتر، أرفقتها بكتاب استقالتها: "بأسف بالغ وقلب حزين قررت الاستقالة من الحكومة".
وأوضحت الوزيرة في كتاب استقالتها أنها خلال الأشهر الأخيرة التي قدم فيها العديد من زملائها استقالاتهم من الحكومة بسبب خلافات بينهم وماي حول بريكست، آثرت البقاء في المنصب "للنضال من أجل بريكست".
وأضافت مخاطبة رئيسة الوزراء: "على طول الطريق كانت هناك تنازلات غير مريحة، لكنّك حصلت على دعمي التامّ وإخلاصي"، أما اليوم "فلم أعد أصدق" بأن النهج الذي تتبعه الحكومة سوف ينجح في "تحقيق نتائج الاستفتاء" الذي جرى في 2016 وأيد فيه 52% من الناخبين البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وأتت استقالة ليدسوم غداة عرض ماي خطة جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من "إجراءات التسوية" التي تهدف إلى الحصول على دعم النواب من حزب العمال المعارض، تضمنت منح البرلمان فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثانٍ على بريكست.
واعتبرت ليدسوم في رسالتها أنها لا تعتقد أن المملكة المتحدة ستكون "ذات سيادة كاملة" إذا رأت خطة ماي النور، مؤكدة أيضاً أن تنظيم استفتاء ثانٍ من شأنه أن "يقسم البلاد" بشكل خطير.
كما شككت الوزيرة المستقيلة في قانونية الإجراءات الحكومية المتعلقة ببريكست. وقالت: إن "مشاريع القوانين المتعلقة ببريكست لم تتم مراجعتها أو الموافقة عليها بشكل صحيح من قبل أعضاء مجلس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وزيرة بريطانية احتجاجا على طريقة إدارة ماي لـ"بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.