شكرا لقرائتكم خبر عن دبابات وآليات عسكرية إلى العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تداول ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل صورا تظهر نقل معدات عسكرية ودبابات إلى المناطق الحدودية المحاذية للعراق خلال الأيام القليلة الماضية. وتُظهر الصور شاحنات عسكرية وهي تنقل دبابات تابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري في منطقة قلاجة إيوان في محافظة عيلام، غرب إيران.

وكشفت وسائل إعلام عراقية أمس، أن أكثر من 60 آلية أمريكية عسكرية متنوعة دخلت الأراضي العراقية عبر منفذ طريبيل الأردني متوجهة إلى قاعدة عين الأسد الجوية التابعة لقضاء هيت غربي الأنبار.

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ونقل موقع «باس نيوز » الكردي عن مصدر أمني في الأنبار قوله: إن رتلا أمريكيا مكون من عجلات عسكرية وقتالية وشاحنات نقل مغطاة اتجه من الحدود الأردنية العراقية عبر منفذ طريبيل يضم 60 آلية عسكرية إلى قاعدة عين الأسد الجوية. وأكد المصدر أن إجراءات أمنية مشددة صاحبت حركة الرتل الأمريكي مع غطاء جوي

ولفت إلى أن القوات الأمريكية الموجودة في مطار الحبانية شرقي الرمادي وفي قاعدة عين الأسد وفي الشريط الحدودي بين العراق وسورية والمواقع والمقرات الأخرى تشهد تعزيزات عسكرية ووصول أرتال قتالية خلال الفترة الحالية، بحسب الموقع الكردي.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» أن السلطات أغلقت معبر «سومار» الحدودي مع العراق الواقع في محافظة عيلام، بالقرب من منطقة إيوان التي تشهد نقل دبابات وتجهيزات عسكرية.