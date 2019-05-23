محمد الصاحى
مع بدء الموجة الحارة التي سادت البلاد، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء والمتوقع لها وفقا للأرصاد الجوية أن تبلغ تلك الموجة الحارة ذروتها اليوم الخميس، لتصل إلى 45 درجة مئوية بارتفاع ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية، بدأت بعض المؤسسات خاصة التعليمية في تعطيل العمل بها اليوم
الخميس بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
الموجة الحارة التي سببت حالة من العناء للمواطنين، على مدار اليومين الماضيين، وقبل الوصول إلى ذروة تلك الموجة، صباح الخميس، دفعت العديد من الجهات الحكومية إلى اعتبار اليوم إجازة تخفيفا عن...
كانت هذه تفاصيل خبر إجازة للطلاب وتخفيض سرعة المترو.. كيف واجهت الهيئات الحكومية الموجة الحارة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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