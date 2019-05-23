شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يؤكد فتح ملف توريد القمح عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة عدد من طلبات الإحاطة باجتماعات اللجنة عقب عيد الفطر، بشأن موسم توريد محصول القمح، وذلك فى حضور المسئولين للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالتوريد.



وأوضح وكيل اللجنة، فى تصريحات له، أن هناك الكثير من الطلبات المقدمة بشأن موسم توريد القمح هذا العام والشون المركزية، وأماكن التجميع، والخطة التى اتبعتها الحكومة للتيسير على المواطنين وتذليل العقبات أمام المزراعين لتفادى بعض العقبات التى واجهتهم فى المواسم السابقة سواء المتعلقة ببعد المسافة الخاصة بالتوريد او توفير الأجولة.



وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على معرفة الكمية التى سيجرى توريدها، وخطة الحكومة لزيادة الكمية بما يعنى تحقيق الاكتفاء الذاتى من واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، مطالبًا بوضع خطة بجدول زمنى تهدف لتحقيق الاكتفاء ولو بعد 5 أو 10 سنوات على أن يكون هناك هدف يتمثل فى تحقيق هذا الأمر.