شكرا لقرائتكم خبر عن مارجريت عازر تطالب بتحديث مناهج تعليمية تتناول العادات والتقاليد المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور اللجنة الوطنيه للتصدى لختان الإناث لابد وأن يتركز فى محو ثقافة راسخة تدوم لأعوام طويلة، والعمل على التركيز فى الخطاب الدينى بأن هذه الممارسة ليست جزءًا من الدين.



وطالبت "عازر" بتضمين مناهج التعليم كتااب دراسيا عن العادات والتقاليد المصرية، يجرى فيه رصد ودراسة العادات التى يتبعها المصريون وما بها من مميزات وما بها من مساوئ، على أن يكون من ضمنها هذه العادة السلبية وما نعانى بشأنها.



وشددت على أن اللجنة عليها أن تبحث كيف تصل بخطاب دينى صحيح من خلال الإعلام والمجتمع الدينى والتعليم، مؤكدة أنه لابد من توعية المواطنين أيضا بالقانون وما جاء فيه، قائلة "قفزنا قفزات فى ظاهرة ختان الإناث ولكن مازالنا نعانى منها ونحتاج للقضاء عليها كاملة".