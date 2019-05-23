الولايات المتحدة تطلب من كوريا الجنوبية الانضمام إلى حملتها ضد "هواوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
ذكرت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية أن الولايات المتحدة طلبت مؤخرا من الحكومة الكورية الجنوبية دعم حملتها ضد شركة هواوي الصينية والانضمام إليها.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن الولايات المتحدة نقلت هذه الرسالة عدة مرات إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن استخدام منتجات هواوي يمكن أن يسبب مشكلات أمنية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
وطلبت الولايات المتحدة دعما "نشطا" من كوريا الجنوبية لسياستها تجاه الصين.
وأوضحت الصحيفة أن رد كوريا الجنوبية على طلب واشنطن تمثل في أنها تحفظت ، وقالت إنه من الصعب عليها التدخل في عملية صنع قرار تتعلق بشركة خاصة.
ولم يرد تعليق من جانب الولايات المتحدة على ما ذكرته الصحيفة.
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