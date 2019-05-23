خالد علي: نقل "معصوم مرزوق" لقسم أكتوبر تمهيدًا لإخلاء سبيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قال خالد علي المحامي الحقوقي، إن السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة تم نقلهما أمس الأربعاء، إلى قسم أول أكتوبر؛ تمهيدًا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما على ذمة القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا، الإثنين الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل 5 متهمين على ذمة القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وشمل قرار النيابة كل من "السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين".

أضاف "خالد علي" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن الدكتور يحيى قزاز يتواجد حاليًا في قسم المرج، بينما تتواجد نرمين حسين بقسم البساتين، ومن المفترض خروجهما خلال الساعات المقبلة.

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لفت إلى وجود متهمين اثنين لم يتم إخلاء سبيلهما، ومن المقرر عرضهما على قاضي التحقيق بجلسة 28 مايو المقبل.

وكان المحامي محمد فتحي دفاع عبدالفتاح الصعيدي البنا، أكد لـ "الخليج 365" أن القضية تضم 16 متهمًا، بينهم 7 محبوسين؛ و9 آخرين هاربين، موضحًا أنه بعد إخلاء سبيل 5 متهمين -غير مطلوبين على ذمة قضايا أخرى-، يتبقى متهمين إثنين محبوسين.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وألقت الأجهزة الأمنية في 23 أغسطس 2018 القبض على معصوم مرزوق و6 آخرين لاتهامهم في القضية رقم 1305 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار في اليوم التالي بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ واستمر تجديد حبسهم أمام النيابة حتى صدر قرار إخلاء سبيلهم.

وفي سبتمبر 2018، أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق و6 آخرين.